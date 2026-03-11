Claudio Úbeda habló tras el empate entre Boca y San Lorenzo: del único cambio a los silbidos que recibió

Este miércoles, Boca no pudo sostener el buen nivel que mostró ante Lanús y empató 1-1 frente a San Lorenzo en un clásico caliente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Luego del encuentro, el DT del Xeneize, Claudio Úbeda, habló en conferencia de prensa y dejó varios títulos.

En principio, el Sifón hizo un balance del partido, lamentó el resultado, pero rescató que "el equipo evoluciona".

"Me voy con una sensación fea de irnos con un punto. Generamos situaciones para ganar el partido. No las pudimos concretar. Me angustia eso. Aunque me da tranquilidad que el equipo evoluciona", comenzó.

Por otra parte, el entrenador fue consultado sobre los silbidos que recibió cuando se iba de La Bombonera y entendió el enojo.

"Lo primero que nosotros hacemos es tener autocrítica y entender que el hincha no se va conforme: necesita que el equipo gane, no sólo que juegue bien, sino que gane, y eso nos está faltando, la puntada final", expresó.

En esa línea, agregó: "Sé la exigencia que impone el hincha de Boca permanentemente, lo tengo súper claro y queremos revertir la opinión que tiene de nosotros".

Además, el director técnico de 56 años se refirió a la salida de Adam Bareiro para que ingrese Iker Zufiaurre, el único cambio que realizó sobre el final del cotejo.

"El equipo estaba jugando bien y estábamos sosteniendo el ritmo. Por eso, decidí no hacer cambios. Los once que estaban, lo estaban haciendo bien. Después, vi que estaba bastante cansado Adam, y por eso decidí hacer ese cambio", cerró.