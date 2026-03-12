El crudo análisis de Leandro Paredes tras el empate de Boca: "No alcanza con merecer"

Como buen capitán, dio la cara y dijo lo suyo. Es que la Bombonera explotó luego del empate de Boca ante San Lorenzo por 1-1 y fue Leandro Paredes quien analizó la actuación del equipo, reconociendo que el "Xeneize" fue más pero que los partidos no se ganan con merecimientos.

"La mayor parte del partido creo que fuimos muy superiores, creamos muchas situaciones, ellos tuvieron solo la del gol y duele porque no alcanza con merecer", señaló el capitán xeneize tras el encuentro.

"Seguramente que tenemos que hacer mucho más pero dimos otra imagen, estamos por el buen camino y seguramente así encontraremos más resultados positivos", agregó el mediocampista luego del 1-1 que encendió la bronca de los hinchas contra el DT Claudio Úbeda.

Para concluir, Paredes hizo hincapié en que Boca fue más y que el rival se encontró con el empate en una jugada aislada: "Generamos muchísimo, lamentablemente no pudimos encontrar el segundo gol. Ellos se encontraron con un gol de casualidad porque hemos sido superiores en gran parte del partido".