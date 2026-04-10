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Viernes, 10 de abril de 2026

Quilmes: organizaciones sociales contra la baja del programa Volver al Trabajo

Según denunciaron, la medida afecta a más de 30.000 personas en el distrito y genera un fuerte impacto social y económico.

Redacción FMQ

Organizaciones sociales de Quilmes se reunieron este viernes para definir un plan de acción frente a la baja del programa Volver al Trabajo, una medida que, según denunciaron, afecta a más de 30.000 personas en el distrito y genera un fuerte impacto social y económico.

Durante el encuentro, los espacios comunitarios advirtieron que el recorte repercute de manera directa en el funcionamiento de comedores y centros barriales, al tiempo que debilita las redes de contención social. En ese sentido, señalaron que la reducción del programa deja a miles de familias en una situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, las organizaciones expresaron su preocupación por el contexto de "abandono estatal", al considerar que este escenario podría favorecer el avance del narcotráfico en los barrios más afectados.

Como respuesta, resolvieron impulsar asambleas en distintas zonas de Quilmes con el objetivo de ampliar la convocatoria y fortalecer la organización territorial. También definieron la realización de acciones comunes en el distrito, que incluirán cortes y medidas de visibilización, las cuales podrán desarrollarse tanto de manera unificada como descentralizada.

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