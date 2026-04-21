Anuncian un paseo que conectará deporte, cultura y comunidad: todos los detalles

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, anunció este lunes la construcción del Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco, un nuevo espacio público que se desarrollará en un predio ubicado en Lomas de Zamora, entre la avenida Caseros y Dr. Arturo Illia. El proyecto será financiado con fondos 100% comunales y apunta a promover la actividad física, la expresión cultural y el fortalecimiento del tejido social.



El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento del programa "Empecé X Mi Barrio", una iniciativa de participación ciudadana que propone encuentros directos entre vecinos y funcionarios municipales. En esta oportunidad, participaron habitantes de Don Bosco, quienes pudieron expresar inquietudes y propuestas en un intercambio abierto con distintas áreas del gobierno local.

"Además de la presentación de este nuevo programa de escucha activa con las y los vecinos, hicimos este maravilloso anuncio que queríamos compartirlo con la comunidad de Don Bosco. Atendimos las demandas y también los aplausos, y daremos respuesta a todo lo que se pueda", señaló Mieri, quien estuvo acompañada por integrantes del Gabinete Municipal durante la actividad realizada en la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular Don Bosco.

En ese sentido, la jefa comunal remarcó la importancia de sostener políticas públicas de cercanía impulsadas por la intendenta Mayra Mendoza: "Llevaremos esta iniciativa a cada barrio, que es la impronta de trabajo que tiene nuestra compañera Mayra Mendoza".

El Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco unirá las avenidas Caseros e Illia y contará además con un acceso por Lomas de Zamora. El proyecto contempla la integración de áreas abiertas con un polideportivo cubierto, generando un espacio que combine actividades recreativas al aire libre con la práctica deportiva formal.

Entre las obras previstas se incluyen senderos peatonales accesibles, espacios de descanso con mobiliario urbano, sectores recreativos y deportivos, y áreas destinadas a la cultura. También se instalarán equipos de gimnasio al aire libre y sectores de calistenia, junto con la parquización integral del predio y la preservación del arbolado existente.

Como eje central, se construirá un polideportivo cubierto con canchas de pádel y espacios multideporte para vóley, básquet y fútbol, además de vestuarios, sanitarios, áreas administrativas y depósitos.

El proyecto busca fomentar el encuentro entre vecinos de todas las edades, promoviendo la inclusión, la convivencia y el sentido de pertenencia. A su vez, la incorporación de espacios verdes y equipamiento deportivo contribuirá a mejorar la calidad de vida y reforzar el rol del espacio público como ámbito de participación y desarrollo comunitario.