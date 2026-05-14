Investigan presunto abuso sexual a una nena de 12 años que fue intoxicada con drogas

Un escenario de horror y desprotección infantil sacude a Bahía Blanca. A la internación de una nena de 12 años por un cuadro de sobredosis, se le sumó en las últimas horas un hallazgo escalofriante: autoridades escolares encontraron cocaína en la vianda de su hermano de apenas 7 años.

Todo se desencadenó la medianoche del sábado en una vivienda del macrocentro bahiense. Un llamado al 911 alertó sobre una menor con convulsiones. Al llegar, los médicos hallaron a la víctima junto a sus hermanas de 11 y 6 años, sus padres y otros dos adultos.

Los análisis toxicológicos fueron lapidarios: la preadolescente tenía restos de cocaína, marihuana y alcohol en sangre.

Mientras la nena era trasladada al Hospital Municipal de Bahía Blanca, una enfermera descubrió que llevaba dinero oculto entre sus ropas, lo que activó la intervención de la UFIJ N°3 de Delitos Sexuales.

Si bien la fiscal Agustina Olguín confirmó que las primeras revisiones de Policía Científica no detectaron lesiones físicas compatibles con un ataque, la Justicia aguarda la Cámara Gesell para descartar cualquier sospecha, dado que la menor se resistió inicialmente a los exámenes médicos.

Giro en la escuela y sospechas de abuso

El miércoles, el expediente sumó un capítulo todavía más oscuro. La directora de la escuela especial a la que asiste el hermano de la víctima denunció que, dentro de la vianda del niño de 7 años, había una cuchara con un polvo blanco. Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína.

La investigación apunta al círculo familiar. Según la madre de los menores, esa noche la niña debía estar al cuidado de su padre, quien recuperó la libertad recientemente.

"Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto", explicó la fiscal Olguín a un medio local.

Por su parte, el fiscal Mauricio Del Cero lidera la línea investigativa sobre el origen de la droga. Aunque hasta el momento no hay detenidos, la Justicia busca determinar la responsabilidad de los adultos presentes en la reunión y cómo las sustancias terminaron al alcance de los dos hermanos en un contexto de altísimo riesgo social.