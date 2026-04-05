Viajaba en una moto robada, chocó y se partió la cabeza: tiene hundimiento de cráneo y está grave

Un chico de 16 años sufrió heridas de gravedad el último sábado tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Bahía Blanca, a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cambaceres y Necochea, donde además se detectó que la moto en la que circulaba tenía un pedido de secuestro vigente.

Detalles del hecho



El episodio se registró cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar luego de recibir un llamado al 911. La alerta advertía sobre un choque entre un automóvil y una moto, lo que motivó un rápido despliegue policial en la zona.

De acuerdo con fuentes oficiales, en el siniestro estuvieron involucrados un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 34 años identificado como Lucas Manieri, y una motocicleta Mondial 110 cc que no contaba con patente. En este último vehículo se trasladaban dos menores de edad.

Antes de la llegada de los agentes, uno de los ocupantes de la moto se dio a la fuga, por lo que no pudo ser identificado en el lugar. En tanto, el conductor del rodado, un joven de 16 años, permaneció en la escena con heridas de consideración.

Estado de salud y secuestro del vehículo



El adolescente fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Penna, donde los médicos confirmaron que presentaba lesiones de gravedad. Entre ellas, se constató sangrado en el oído izquierdo y un hundimiento de cráneo en la región frontal.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados verificaron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto. Según se informó, la solicitud había sido emitida el 26 de marzo de 2026 por la Comisaría Primera.