Detuvieron a un prófugo condenado por abuso sexual de una menor

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de estar dos años prófugo, tras ser condenado por el abuso sexual a una menor. El hecho se registró en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 47 años, resultó apresado días pasados, al ser interceptado en la avenida Teniente General Juan Domingo Perón al 300, casi en el cruce con Matheu, en las cercanías de su lugar de trabajo.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y en base a las directivas impartidas por el magistrado Federico Daniel Martinengo, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de la jurisdicción.

El hombre era buscado tras ser condenado por la Justicia a siete años de cárcel por haber ultrajado a la víctima.

Expediente

Consta en el expediente que la víctima padeció las agresiones entre 2016 y 2020.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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