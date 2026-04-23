Balearon en el pecho a presunto dealer porque intentó evitar que le robaran marihuana

Un presunto dealer fue herido a balazos al tratar de impedir que le robaran marihuana que tenía para vender, en un insólito suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos de haber participado en lo ocurrido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este jueves, se produjo en Perdriel al 2300, casi en el cruce con Sargento Díaz, cuando la víctima de 37 años se hallaba en su finca, oportunidad en la que le vendía marihuana a un individuo.

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Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, arribó a la vivienda una joven, de 22 años, quien guiaba un Toyota Etios, con el dominio finalizado en NA, y que le llevaba cannabis sativa al damnificado para que la comercializara.

Trascendió que entonces se originó un altercado, ya que el cliente, de 23 años, habría pretendido apoderarse de la droga que tenía esta muchacha, ocasión en la que extrajo un arma de fuego y le efectuó un tiro a escasa distancia al supuesto dealer.

Apresaron al atacante





Algunos familiares y vecinos del hombre atacado redujeron al agresor, quien luego fue apresado por los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito, que también se ocuparon de aprehender a la mujer que había llevado la marihuana.

En tanto, al herido lo condujeron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero y los médicos del establecimiento certificaron que había sido alcanzado por un certero proyectil que le atravesó la región torácica.

Requisas





A su vez, al requisar el domicilio en el que sucedió la disputa, los integrantes de la seccional incautaron 23 dosis de marihuana, una balanza de precisión, una serie de elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilegales y un revólver GH 38 special, que había sido usado por el atacante; mientras que en el Toyota Etios se procedió al secuestro de 36 bolsas tipo ziploc que tenían cannabis sativa.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, tenencia Ilegal de arma y munición de guerra, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", el doctor Federico González, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Drogas perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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