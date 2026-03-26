Atraparon a una mujer que intentó introducir marihuana a una cárcel en un pote de dulce de leche

Una mujer de 43 años fue detenida acusada de haber intentado introducir, en la cárcel de Ezeiza, marihuana escondida en un pote de dulce de leche. Pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) apresaron a la sospechosa en el barrio porteño de Balvanera.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la implicada resultó capturada al ser interceptada mientras se hallaba en la vía pública, en calle Adolfo Alsina al 2500, casi en el cruce con Saavedra.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de integrantes de la División Búsqueda de Prófugos (D.F.I.) de la mencionada institución, en base a las directivas impartidas por el magistrado Fernando Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la jurisdicción.

Así fue la maniobra

Trascendió que la involucrada había pretendido introducir marihuana oculta dentro de un envase de dulce de leche al establecimiento carcelario, que está situado en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En su momento, los funcionarios de la Justicia habían citado a la acusada, pero la misma decidió no comparecer y resolvió darse a la fuga.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada "Infracción a la Ley de Drogas (N° 23.737)".

Por F.V.

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