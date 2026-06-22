Masacraron a disparos a un adolescente de 16 años: ¿Por una vieja rivalidad entre familias?

Un adolescente fue masacrado a disparos en el barrio Confluencia, en la capital de Neuquén, cuando la víctima estaba por entrar a su vivienda ubicada entre las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso.

El crimen ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 21:30, cuando la víctima identificada como Francisco, de 16 años, se disponía a ingresar a su hogar. En las últimas horas, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que un adolescente de la misma edad fue detenido por orden de la fiscalía de Delitos Juveniles.

Un vecino del lugar reveló que el joven recibió disparos en la cabeza y en el pecho, presuntamente efectuados con un arma calibre 9 milímetros. Desde Fiscalía confirmaron que un balazo en el cráneo fue lo que terminó con la vida de Francisco y que este lunes se le realizará la formulación de cargos al detenido.

Tanto en la casa de Sara, tía de la víctima, como en la vivienda donde residía Francisco, se hicieron allanamientos en las últimas horas, y se secuestraron elementos de relevancia para la investigación y para determinar qué ocurrió.

El detenido por el crimen de Francisco, en Neuquén.

¿ Un crimen por una vieja "bronca" entre familias ?

Aunque en un primer momento trascendió que se trató de un enfrentamiento entre bandas, Sara reveló que detrás de este crimen hay un largo historial de conflicto entre familias.

La tía de la víctima sostuvo que, hace cinco años, un crimen desató una relación de tensión extrema entre ambos clanes. "Un pariente mío mató a una persona de la otra familia y de ahí viene todo, y arrastró a toda mi familia. Está presa esta persona, está pagando por el crimen que cometió", contó.

De acuerdo a medios neuquinos, la madre del menor venía denunciando hacía tiempo balaceras contra su casa, por lo que ella y su familia tampoco podían salir de su vivienda o circular libremente en el barrio. En los últimos días, la violencia incrementó considerablemente y terminó con la muerte de Francisco.