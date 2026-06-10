Se bajó del coche para pelear con un motociclista, se olvidó de poner el freno de mano y chocó al auto de atrás

Una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista en pleno centro de Neuquén terminó de la manera menos esperada a raíz de un insólito descuido, motivo del ánimo caldeado de uno de los protagonistas.

El curioso episodio ocurrió el martes en la esquina de Sarmiento y Manuel Láinez, y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El pedido de disculpas, entre bronca y reproches.

Según puede observarse en las imágenes, el conflicto se habría originado por una presunta maniobra imprudente que derivó en un intercambio de palabras entre ambos conductores.

En medio de la disputa, el hombre que manejaba el automóvil decidió bajarse para increpar al motociclista. Sin embargo, cometió un error que agravó la situación: no puso el freno de mano, el coche se fue hacia atrás y provocó un choque.

Lejos de advertir de inmediato la macana que se había mandado, el conductor continuó concentrado en la discusión. El hombre afectado por el choque se lo reprochó y recién ahí el otro sujeto intentó esbozar un pedido de disculpas, aunque echándole la culpa al motociclista.

La llamativa secuencia no tardó en circular en las redes sociales y generar numerosas reacciones entre los usuarios, quienes se dividieron entre indignarse con la situación y tomarse todo con humor.