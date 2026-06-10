Neuquén lanzó su temporada de invierno y destacó que tiene la mayor oferta de nieve del país

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la provincia de Neuquén presentó este martes en la Ciudad de Buenos Aires la Temporada de Invierno 2026, una propuesta que busca consolidar al distrito como uno de los principales destinos turísticos del país durante los meses de nieve.

El lanzamiento incluyó degustaciones de gastronomía regional y vinos neuquinos, y puso el foco en la amplitud de la oferta invernal. La provincia cuenta con 2.510 hectáreas esquiables, cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y diversas alternativas recreativas distribuidas en distintos puntos del territorio.

Durante la presentación también se destacó la campaña promocional "Todo esto es Neuquén", que en las últimas semanas tuvo amplia repercusión en redes sociales. En ese marco, desde este miércoles 10 de junio comienza una promoción especial que ofrece descuentos en hotelería, gastronomía y actividades turísticas para residentes neuquinos y personas con apellido Martínez, en referencia a la participación del actor Mariano Martínez en la campaña.

"Se ha trabajado muchísimo para incrementar la cantidad de turistas y para que puedan vivir nuevas experiencias. Más allá del clima que nos toque, tenemos muchas oportunidades para disfrutar de nuestra provincia", afirmó Figueroa durante el acto.

El mandatario también destacó que Neuquén posee la mayor superficie esquiable de la Argentina y aseguró que todos los centros de nieve realizaron mejoras e inversiones para afrontar la nueva temporada. Entre ellas, mencionó la renovación de concesionarios en algunos complejos y obras de infraestructura orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes.

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, remarcó que la propuesta turística neuquina trasciende el invierno y se apoya en una amplia variedad de atractivos naturales y culturales.

"Neuquén es mucho más que la nieve. Es ríos, lagos, termas, montañas y una gastronomía única que forma parte de nuestra identidad", sostuvo la funcionaria, quien además destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer la actividad.

La oferta de nieve para el invierno 2026

La provincia contará esta temporada con cuatro centros de esquí: Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort. A ellos se suman los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos, además de otros espacios recreativos habilitados para actividades invernales.

En total, la oferta incluye 99 pistas, 45 medios de elevación y una capacidad de remonte superior a los 31 mil esquiadores por hora, cifras que consolidan a Neuquén como la provincia con mayor infraestructura para deportes de nieve del país.

Uno de los aspectos más destacados es la cercanía entre varios de sus complejos. Sobre la Ruta de los Siete Lagos se ubican Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, conformando un corredor turístico que permite combinar distintas experiencias en pocos kilómetros.

La temporada moviliza de manera directa a destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue y Andacollo, además de beneficiar a otras localidades vinculadas a la actividad turística, fortaleciendo el desarrollo económico regional.