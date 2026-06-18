Discutió con su novia de 20 años y quiso quemarla, pero la suegra evitó el femicidio

Un joven de 25 años atacó de forma brutal a su pareja e intentó prenderla fuego tras una fuerte discusión en la casa donde convivían en el barrio Virgen de Fátima en San Juan.

Todo ocurrió el miércoles cerca de las 13 horas, cuando el agresor, identificado por las siglas M. E. M., atacó a la joven de 20 años, quien fue salvada gracias a la rápida reacción de su madre.

La mujer intervino en el momento exacto en que se producía la agresión, logrando interponerse para que su hija pudiera escapar del domicilio, ponerse a salvo de las llamas y pedir auxilio.

Cómo fue la detención

Efectivos policiales montaron un operativo cerrojo de urgencia y lograron interceptar al sospechoso en la vía pública mientras intentaba darse a la fuga para eludir el accionar de la fuerza de seguridad. Quedó detenido.

En su poder se secuestraron un frasco con alcohol medicinal y el encendedor que habría utilizado para iniciar las llamas, elementos que fueron remitidos directamente al laboratorio para los peritajes.

El fiscal Gastón Salvio imputó al detenido por el delito de homicidio agravado por el contexto de violencia de género en grado de tentativa.

Los investigadores sumaron al expediente una denuncia por amenazas de muerte hacia la joven, realizada por los familiares y por la víctima, quien recibió contención psicológica.