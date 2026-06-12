"Sentí el dolor más temible", afirmó la mamá que vio por las cámaras cómo la niñera le pegaba a su hija

La mamá que descubrió a la niñera atacando a sus hijos publicó un fuerte y doloroso descargo en su cuenta de Facebook.

"Estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona", escribió en Facebook junto con el video de las cámaras de seguridad de su casa.

Completamente conmocionada por las imágenes, decidió viralizar la filmación y radicar la denuncia para escrachar públicamente a la agresora y evitar que vuelva a estar a cargo de otros chicos.

"No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos", publicó la mamá.

Según precisó, la niñera llevaba cuatro meses trabajando en la casa al cuidado de los nenes. "Gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es", sostuvo.

Agradeció el apoyo recibido. "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar", concluyó.

El hecho



En el video registrado por los dispositivos de monitoreo interno de la vivienda, se puede observar el momento exacto en el que los dos hermanos estaban almorzando. De repente, la empleada le llamó la atención a la nena de forma violenta al grito de "comé bien" y le dio un fuerte golpe en la mano.

Ante la mirada del otro menor, como la nena tardaba en reaccionar y agarrar el cubierto, la niñera le dió una cachetada directa en el rostro. "Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta", se le escucha.

La nena rompió en un llanto y la cuidadora mostró una total indiferencia: se sentó a su lado, se puso a usar el teléfono celular.

La publicación sumó de inmediato miles de reproducciones y compartidos por parte de usuarios indignados con el accionar de la trabajadora.

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