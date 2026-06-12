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Viernes, 12 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TEMOR

Tienen 18 años, mataron una nutria y denuncian que sufren amenazas

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años, están en el centro del ojo público tras la viralización de un video donde se los ve asesinar a un animal en la ciudad de Bahía Blanca.

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Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años, están en el centro del ojo público tras la viralización de un video donde se los ve matando a una nutria en la ciudad de Bahía Blanca. La crudeza de las imágenes generó un fuerte repudio generalizado en las redes sociales.  

Por el impacto del material, los jóvenes fueron denunciados formalmente ante la justicia por maltrato animal.

Los acusados fueron denunciados por maltrato animal.&nbsp;
Los acusados fueron denunciados por maltrato animal. 

Dicen ser "víctimas" de amenazas

Tras la escalada del conflicto, los acusados rompieron el silencio para denunciar que comenzaron a recibir constantes amenazas de muerte y agresiones virtuales. Ante el temor por su integridad física, se presentaron ante las autoridades para dar cuenta de la situación. 

Como parte del proceso legal por la muerte del animal, la Justicia ordenó el secuestro inmediato de los teléfonos celulares de Bravo y de Santerre. El objetivo principal de esta medida es peritar los dispositivos para asegurar las pruebas del ataque. 

De este modo, los investigadores buscan evitar cualquier intento de alteración o borrado de los registros audiovisuales originales. 

Por otro lado, solicitaron que el peritaje informático no se limite únicamente a buscar el video del hecho investigado y pidieron que también rastreen y archiven los mensajes recibidos en los últimos días.

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