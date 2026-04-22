Un nene de 11 años murió luego de descompensarse en un colegio en Córdoba

Un trágico y dramático episodio generó conmoción en una comunidad educativa en la localidad de La Calera, en Córdoba. Un nene de 11 años murió este miércoles en una escuela primaria tras de descompensarse mientras jugaba con sus compañeros durante un recreo.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 11 en la escuela "General José de San Martín", ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez al 400, en el barrio Stoecklin.

Según informaron fuentes oficiales, el alumno, que cursaba sexto grado, se desvaneció repentinamente mientras jugaba a la pelota con otros estudiantes.

Ante esta grave situación, los docentes y personal del establecimiento actuaron de inmediato. En un primer momento, algunos compañeros creyeron que se trataba de una broma, pero rápidamente los adultos intervinieron y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después, arribó al lugar personal del servicio de emergencias que continuó con las tareas de asistencia médica. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde los profesionales intentaron estabilizarlo, pero lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

"El niño estaba jugando con una pelota de papel cuando se desvaneció. Los docentes actuaron rápidamente y luego intervino el servicio médico, pero en ese proceso entró en paro" , explicó Juan José Castellano, director General de Bienestar Educativo de Córdoba.

Tras el fallecimiento, intervino la Justicia, que ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso. La causa fue caratulada como "muerte de etiología dudosa", mientras se esperan los resultados de los estudios correspondientes.