Pionera en el país: una provincia autorizó el uso de cannabis medicinal en mascotas

Mendoza dio un paso inédito al convertirse en la primera provincia en autorizar el uso de cannabis medicinal para mascotas. La medida fue establecida a través de una resolución que regula cómo podrán prescribirse, cultivarse y accederse a los derivados de esta planta.

La normativa apunta a que todas las especies de animales con enfermedades o afecciones que puedan tratarse con cannabis medicinal tengan acceso a esta terapia de forma segura y bajo control profesional.

En ese marco, la provincia creó el Registro Provincial de Cannabis para Uso Veterinario (Reprovet). Según explicó el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, con la herramienta se tendrá "trazabilidad del cannabis que se produce y se suministra a los animales con fines terapéuticos".

La normativa establece que únicamente los veterinarios y las entidades que los representan estarán habilitados para cultivar y administrar cannabis medicinal. El aceite utilizado en los tratamientos es el mismo que puede emplearse en personas, aunque en perros y gatos suelen aplicarse dosis con una menor concentración de cannabinoides.

Además, el sistema prevé una supervisión rigurosa sobre los actores autorizados para prescribir, elaborar y distribuir aceites y otros derivados del cannabis.

La provincia de Mendoza reglamentó la prescripción, producción y acceso a cannabis medicinal veterinario.

En ese sentido, los veterinarios matriculados en Mendoza deberán registrarse de manera obligatoria para poder indicar este tipo de terapias a sus pacientes.

"Tendremos el detalle de quién fue el veterinario que lo recetó y un seguimiento de los tratamientos para evaluar la eficacia del uso de esta medicación", explicó Mema.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Para poder indicar tratamientos con cannabis medicinal, los veterinarios deberán acreditar capacitación específica en la materia, mantener vigente su matrícula y cumplir con una actualización periódica de la autorización. Además, estarán obligados a registrar en una plataforma oficial la evolución clínica de cada animal y las dosis administradas.

La regulación también habilita la figura del veterinario cultivador y permite que asociaciones civiles y fundaciones dedicadas al bienestar animal puedan producir cannabis con fines terapéuticos.

Para poder acceder a estos tratamientos, los veterinarios deberán inscribirse en un registro especial y cumplir una serie de requisitos.

En todos los casos, la cantidad de plantas autorizadas estará vinculada al número de pacientes bajo tratamiento para garantizar la trazabilidad y evitar usos indebidos.

Por su parte, los responsables de las mascotas deberán contar con una credencial oficial para acceder y administrar los preparados recetados. Este permiso tendrá validez únicamente mientras dure el tratamiento indicado por el profesional.

Asimismo, quienes estén autorizados a cultivar deberán presentar informes periódicos sobre el estado de los animales atendidos y la producción realizada. A la vez, todos los derivados de cannabis destinados a uso veterinario deberán someterse a controles de laboratorio que certifiquen su composición y calidad.

Para qué enfermedades se utiliza

El cannabis medicinal puede emplearse como complemento terapéutico en distintas patologías de los animales. Entre las más frecuentes aparecen los cuadros de dolor crónico, algunas afecciones neurológicas y problemas de conducta como ansiedad, estrés o apego excesivo.

También se utiliza para aliviar síntomas asociados a enfermedades oncológicas, trastornos cognitivos vinculados al envejecimiento y casos de epilepsia que no responden adecuadamente a los tratamientos convencionales.

Además, puede contribuir al control de procesos inflamatorios y de ciertas afecciones dermatológicas que generan picazón intensa.