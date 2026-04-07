Hallaron sin vida a un joven de 23 años que era intensamente buscado en Santa Fe: hay un sospechoso detenido

La localidad santafesina de Funes atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo sin vida de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años que era intensamente buscado desde el viernes, cuando salió de su casa para asistir a una fiesta y no regresó.

El cuerpo del joven fue encontrado este lunes por la tarde en una zona residencial cercana a las calles Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de avenida Córdoba. El descubrimiento se produjo alrededor de las 16.30, en el marco de un operativo de búsqueda que se había intensificado en las últimas horas.

Luego del hallazgo, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 29 años, identificado como Luis Fernando V., quien sería una pieza clave en la investigación. La causa quedó en manos de la fiscal Noelia Navone, que dispuso que el caso sea investigado como homicidio.

Según fuentes policiales, el sospechoso ya había sido mencionado en el inicio de la investigación, aunque por el momento no se confirmó el móvil del crimen. La fiscalía también intenta determinar si hubo más personas involucradas.

El procedimiento incluyó un amplio despliegue de la policía, bomberos y personal especializado. Durante varias horas, la zona permaneció acordonada mientras se realizaban las pericias correspondientes.

En tanto, la noticia del hallazgo generó un fuerte impacto en Funes, donde vecinos y allegados seguían con preocupación la búsqueda del joven desde el primer momento. La familia de Ramiro recibió muestras de apoyo por parte de la comunidad y organizaciones locales.

En medio del dolor, su madre, Yanina, habló con la prensa y recordó a su hijo como "un joven con un corazón muy grande". También señaló que la última vez que tuvo contacto con él fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono se apagara, lo que encendió las alarmas.

Mientras avanzan las pericias y se analizan las pruebas que fueron recolectadas, la fiscalía mantiene hermetismo sobre los detalles del caso. Ante esto, no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.