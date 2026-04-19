Dos nuevos detenidos por el crimen de "Guasón": ya son cinco los imputados tras las rejas

Dos personas fueron detenidas el pasado viernes en allanamientos simultáneos en el marco de la causa por el asesinato de Jonathan Romero, alias "Guasón".

Con los últimos arrestos, el caso ya suma cinco implicados. Ambos operativos fueron ordenados por el Juzado de Transición y Garantías 4 de la ciudad de Resistencia, Chaco.

El mismo viernes, el informe preliminar del IMCIF confirmó que Romero recibió cuatro disparos y murió por una hemorragia interna grave.

Los allanamientos por el crimen de "Guasón"





El primer allanamiento fue en una vivienda del barrio Villa Allín, en Fontana. Allí quedó detenido un hombre de 26 años de apellido Escalante, señalado como concuñado del presunto asesino Damián Escalante y acusado de haberlo ayudado a huir.

El principal acusado por el crimen de "Guasón" se entregó a la Justicia.

En el lugar se secuestraron una camioneta Toyota Hilux gris y un iPhone azul como parte de la investigación.

El segundo operativo se realizó en el barrio Santa María Cristina, en Barranqueras. Fue detenida una mujer de 23 años, identificada como S.M.S., también acusada de haber colaborado con la fuga de Escalante, según informó Diario Chaco.

Los cinco implicados en la causa





El crimen ocurrió el domingo por la mañana, alrededor de las 6, en Avenida Chaco al 3200, en Resistencia. Romero fue hallado con heridas de bala y murió en el Hospital Perrando.

Damián Escalante se entregó horas después en el Departamento de Investigaciones Complejas. Luego fue detenida su madre, Rocío Pauluk. Más tarde cayó quien habría provisto el arma.

El pasado viernes se sumaron los dos últimos arrestados, completando un total de cinco implicados en la causa por "homicidio doblemente calificado por el uso de arma y alevosía".

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