La Justicia analizará si el ataque a Cristina Kirchner fue un intento de femicidio

Este jueves la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió habilitar la revisión del encuadre legal en la causa por el intento de magnicidio contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, el tribunal hizo lugar a un recurso de queja para determinar si el hecho debe ser considerado un femicidio.

El planteo del Ministerio Público Fiscal

La resolución de Casación surge tras el cuestionamiento de la fiscalía a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, que condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión y a Brenda Uliarte a ocho años.

En dicha instancia, el tribunal descartó la agravante de violencia de género al entender que no se acreditó una "animosidad individual" contra el género femenino.

Sin embargo, la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, y la fiscal Gabriela Baigún sostuvieron que el ataque fue un homicidio triplemente agravado.

Según el planteo fiscal, el intento de asesinato se dio en un contexto de violencia política y simbólica, argumentando que la agresión buscó "sostener y reafirmar esas relaciones desiguales de poder".

Hacia una posible modificación de las penas

El objetivo de la fiscalía es que se reconozca el carácter estructural de la violencia de género en el ámbito político.

Durante el juicio, las fiscales habían solicitado penas más elevadas -15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte- bajo la premisa de que el hecho fue un femicidio en grado de tentativa.

Con esta apertura de instancia, el máximo tribunal penal del país deberá evaluar si confirma el fallo original o si introduce la figura de violencia de género política.

El próximo paso procesal quedará en manos del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien deberá emitir su opinión sobre el recurso que busca redefinir legalmente el ataque ocurrido en el barrio de Recoleta.