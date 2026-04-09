Donald Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo sobre el paso de petróleo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra Irán al denunciar que Irán está interfiriendo en el libre tránsito del Estrecho de Ormuz, una de las arterias comerciales más críticas para el suministro global de crudo.

"Está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", escribió este jueves en su red social Truth.

Tensión en el paso estratégico

En medio de un frágil cese al fuego tras semanas de tensión, la situación en la región continúa inestable. A dos días del inicio de la tregua, persisten las dudas sobre su cumplimiento efectivo.

A través de la misma plataforma, el mandatario aseguró que "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz". La afirmación incrementó la tensión en torno a ese paso estratégico.

Trump denunció que Irán está interfiriendo en el libre tránsito del Estrecho de Ormuz.

Trump expresó su malestar por el supuesto incumplimiento de uno de los puntos del acuerdo. En ese sentido, lanzó una advertencia directa: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!".

Optimismo bajo amenaza

Analistas internacionales advierten que la iniciativa de Irán de imponer peajes en el estrecho de Ormuz contraviene normas del comercio global. Se trata de una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

Según esas evaluaciones, Teherán busca utilizar ese control como herramienta de presión en el marco del conflicto con Estados Unidos e Israel, al tiempo que intenta reforzar su capacidad de recaudación.

En ese contexto, el uso de activos digitales aparece como una alternativa para gestionar pagos sin intermediarios. Esto podría modificar la forma en que se regula el acceso a rutas marítimas estratégicas.

Pese a la escalada verbal, Trump se mostró "muy optimista" respecto al acuerdo de paz tras la tregua de dos semanas. Sin embargo, dejó una advertencia: "Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso".

En declaraciones posteriores, el presidente afirmó que los iraníes "se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables", y sostuvo que el país "está aceptando todo aquello a lo que debe acceder".