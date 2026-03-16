Cinco jugadores del fútbol argentino fueron convocados Gustavo Alfaro en Paraguay por fecha FIFA y se perderán partidos clave

La Fecha FIFA de marzo impactará de lleno en varios equipos de la Liga Profesional. Gustavo Alfaro confirmó la lista de 26 convocados de la Selección de Paraguay para los amistosos internacionales ante Grecia y Marruecos.

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%uD83D%uDC49 Lista de convocados por el DT albirrojo Gustavo Alfaro para los encuentros ante Grecia %uD83C%uDDEC%uD83C%uDDF7 y Marruecos %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 por la próxima Fecha FIFA.



¡Nos seguimos preparando para la @fifaworldcup %uD83C%uDFC6!



Los detalles: https://t.co/GyMRdSdYER#VamosParaguay %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE pic.twitter.com/N5USlBJ6Xs — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 15, 2026

Entre los citados aparecen cinco jugadores que actualmente militan en el fútbol argentino, lo que obligará a sus clubes a afrontar partidos importantes sin algunas de sus piezas titulares.

Los futbolistas convocados son:

José Canale (Lanús)

Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro)

Gabriel Ávalos (Independiente)

Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Bajas sensibles en la Liga Profesional

Uno de los casos más importantes es el de Canale. El defensor se convirtió en uno de los pilares de Lanús en el inicio de la temporada y su convocatoria lo dejará fuera del próximo compromiso del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

En San Lorenzo de Almagro también sentirán la ausencia de Gill, que no podrá estar en el partido frente a Deportivo Riestra del 25 de marzo, un encuentro importante para el presente del equipo de Boedo en el Torneo Apertura 2026.

El caso más delicado es el de Ávalos en Independiente. El delantero paraguayo se perderá el duelo ante Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina, un torneo en el que el Rojo apunta a ser protagonista esta temporada.

Por su parte, Maidana dejará momentáneamente a Talleres de Córdoba sin uno de sus defensores centrales de referencia, mientras que Arce se ausentará de Independiente Rivadavia para sumarse a la concentración albirroja.

En total, cinco futbolistas del fútbol argentino viajarán a Europa para disputar esta ventana internacional con Paraguay.

Paraguay piensa en el Mundial 2026

La convocatoria forma parte de la preparación de la Albirroja rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer amistoso será ante Grecia el viernes 27 de marzo a las 16:00 (hora paraguaya) en el estadio Estadio Georgios Karaiskakis, en Atenas.

Luego, Paraguay enfrentará a Marruecos el martes 31 de marzo a las 15:00 (hora paraguaya) en el Stade Bollaert-Delelis, en Francia.

Ambos encuentros servirán al cuerpo técnico de Alfaro para seguir evaluando el rendimiento del plantel y ajustar el funcionamiento colectivo antes de la gran cita mundialista.