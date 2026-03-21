Gustavo Alfaro y un mensaje con ADN paraguayo rumbo al Mundial 2026

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, comenzó a palpitar el camino hacia el Mundial 2026 con un mensaje cargado de identidad, historia y compromiso, durante la presentación de la nueva camiseta del equipo.

"No podemos prometer victorias. Prometemos luchar con la garra y la dedicación con la que la historia siempre definió a esta selección", expresó el DT, dejando en claro cuál será el sello de su equipo en la máxima cita del fútbol.

Alfaro evocó además un recuerdo imborrable del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Paraguay quedó eliminado en cuartos de final ante España: "Estuve en el Ellis Park de Johannesburgo. Sentí tristeza porque el equipo de Gerardo Martino estuvo cerca de una victoria épica, pero como hincha del fútbol sudamericano me fui reconfortado por esos guerreros que dejaron la piel".

En esa misma línea, conectó aquel espíritu con el presente: "Esa piel me trae a esta piel. La tierra colorada es la huella digital de este país".

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%uD83D%uDC49 Lista de convocados por el DT albirrojo Gustavo Alfaro para los encuentros ante Grecia %uD83C%uDDEC%uD83C%uDDF7 y Marruecos %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDE6 por la próxima Fecha FIFA.



¡Nos seguimos preparando para la @fifaworldcup %uD83C%uDFC6!



Los detalles: https://t.co/GyMRdSdYER#VamosParaguay %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE pic.twitter.com/N5USlBJ6Xs — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 15, 2026

Un proceso que ilusiona a todo un país

El entrenador, que asumió en agosto de 2024 tras su paso por Boca Juniors, destacó la evolución del equipo desde su llegada: "Hace casi dos años dije que venía a diseñar un sueño. En aquel momento los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy están llenos por un país entero".

Desde entonces, Alfaro acumula siete victorias, seis empates y apenas tres derrotas, números que le permitieron asegurar la clasificación al Mundial. "Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Tenemos el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos", remarcó.

Amistosos y grupo confirmado

Como preparación, Paraguay afrontará dos amistosos internacionales en Europa: el 27 de marzo ante Selección de Grecia y el 31 frente a Selección de Marruecos.

En el Mundial 2026, la Albirroja integrará el Grupo D junto a Estados Unidos (anfitrión), Australia y un seleccionado europeo que saldrá del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.