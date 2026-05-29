El picante "palito" de Milei a Riquelme tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores

Javier Milei volvió a cargar contra Juan Román Riquelme luego de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores, tras la derrota frente a Universidad Católica de Chile en la Bombonera. El Presidente aprovechó la crisis deportiva que atraviesa el club para reflotar antiguas críticas contra la conducción del ídolo xeneize.

"Yo te avisé", escribió Milei en su cuenta personal de X junto a un video de una entrevista radial en la que calificaba como "un desastre" a la gestión de Riquelme al frente del club. "Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre, es un kirchnerista manejando Boca", decía el mandatario en el fragmento que volvió a compartir.

La publicación no fue la única referencia del Presidente contra el actual titular de Boca. En medio del malestar por la temprana despedida del equipo en el principal objetivo de la temporada, Milei también retuiteó una vieja nota en la que cuestionaba a Riquelme y sostenía: "Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River".

Además, citó el posteo de otra cuenta que recordaba un mensaje previo dirigido al exenganche: "Podés hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos". Más tarde, también republicó un video de su salida de la Bombonera durante las últimas elecciones en el club acompañado por una frase contra los hinchas que lo insultaron en ese momento.

Las publicaciones del Presidente se dieron pocas horas después de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, un resultado que profundizó el clima de tensión y cuestionamientos alrededor de la conducción futbolística e institucional del club.