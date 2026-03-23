Escándalo en Corinthians con Memphis Depay: el fuerte reto que recibió tras usar el celular en el banco de suplentes

Un hecho inédito. Memphis Depay protagonizó una de las imágenes más polémicas de la semana en el fútbol sudamericano. El delantero neerlandés había abandonado el campo en el empate 1-1 entre Corinthians y Flamengo a los 20 minutos del primer tiempo por una lesión, pero en vez de seguir el partido desde el banco con atención, en los minutos finales fue captado revisando su celular mientras el Timão atacaba con el marcador igualado.

Inmediatamente un integrante del cuerpo técnico de Dorival Junior se lo hizo notar de inmediato. La escena se viralizó en cuestión de horas y desató una ola de crítica y memes en Brasil.

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Las redes sociales en Brasil no tardaron en reaccionar. "Depay no está ni ahí con el Corinthians", "tomando bronca por usar el celular en pleno partido" y "ganando más de un millón de dólares al mes y tirando jueguitos en Instagram", fueron algunos de los mensajes que circularon, alimentando la percepción de desinterés en un momento clave del encuentro.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Menphis Depay %u26BD

El neerlandés %uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF1 usaba su celular en pleno partido @Corinthians vs. @Flamengo y colaboradores del club debieron decirle que lo guardara. pic.twitter.com/91nojOD6BU — NotiCancha (@porqueTcol) March 23, 2026

Ante la repercusión, el delantero salió a aclarar la situación en su cuenta de X. Según explicó, la llamada tenía un único propósito: comunicarse con el personal médico de los Países Bajos en relación a su lesión. También destacó que eligió quedarse en el banco para apoyar a sus compañeros, cuando podría haberse retirado al vestuario. "Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores", aseguró.

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La escena tiene un precedente conocido en el fútbol argentino. En 2016, Andrés D'Alessandro fue captado con el celular en la cancha de San Lorenzo siendo jugador de River, sin que el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo interviniera en ese momento. El volante se disculpó después. Dos casos separados por casi una década, pero unidos por la misma imagen que el fútbol moderno sigue sin poder naturalizar.