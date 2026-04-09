Platense jugó su primer partido en la Copa Libertadores y trastabilló con Corinthians como local

Esteno amargo para Platense en la Copa Libertadores. En una noche histórica el Calamar cayó 0-2 con Corinthians en el Ciudad de Vicente López, en lo que fue el primer partido internacional para la institución. Además el Marrón terminó con diez por la expulsión de Saborido.

El primer tiempo transcurrió sin pena ni gloria, aunque el conjunto argentino fue quien dejó una mejor imagen. La primera chance concreta llegó sobre los 18 minutos con un disparo lejano de Guido Mainero que se fue cerca del poste izquierdo.

De todos modos la situación más clara del primer tiempo fue también para Platense sobre la media hora de juego. Tras un envío desde la banda izquierda Gonzalo Lencina le ganó en las alturas a los dos centrales del Timao y metió un buen frentazo cruzado. Sin embargo Hugo Souza tuvo una gran reacción volando contra el palo derecho para desviar su remate.

Por su parte el equipo brasileño tuvo tan solo una aproximación en los pies de Yuri Alberto. El delantero disparó desde una buena posición pero le salió muy débil y a las manos de Borgogno. Así terminaron yendo a vestuarios con paridad en el marcador. Sin embargo el trámite cambió en el comienzo de la segunda mitad. Matheus Bidu probó primero con una volea que se fue muy cerca sobre los cuatro minutos de juego, y poco antes de los 10' llegó la apertura del marcador: Rodrigo Garro puso un gran pase filtrado para la aparición de Kayke. El extremo escapó mano a mano con Borgogno y definió de emboquillada para convertir el 1-0.

El Calamar buscó el empate con más corazón que fútbol, pero a los 24' llegó el segundo del Timao. Garro aprovechó un desacople defensivo del local y puso una nueva asistencia, en este caso para que Yuri Alberto convierta el segundo tanto de la noche. Como si fuera poco el local se quedó con uno menos para jugar el tramo final. Saborido tuvo una fuerte entrada sobre Bidu y el chileno Maza lo expulsó a instancias del VAR. Finalmente el Calamar se quedó con las manos vacías y no pudo completar la fiesta en una noche histórica para el club.