Cerúndolo y Comesaña clasificaron al Masters 1000 de Montecarlo: ya son cinco argentinos en el cuadro principal

El tenis argentino sigue sumando presencia en la gira europea sobre polvo de ladrillo. Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña lograron superar la clasificación y accedieron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo de la temporada en esta superficie.

Con sus ingresos, ya son cinco los representantes argentinos en el main draw, junto a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.

Cerúndolo selló su clasificación tras vencer al español Pedro Martínez por 6-2, 2-6 y 6-3 en un partido cambiante. El bonaerense de 24 años ya había debutado en la qualy con un triunfo ante Hugo Nys por 6-3 y 6-3.

Será la primera participación de "Juanma" en el cuadro principal de Montecarlo, en un momento destacado de su carrera: actualmente se ubica en el puesto 69 del ranking ATP y registra un balance de 5 triunfos y 5 derrotas en torneos Masters 1000.

Por su parte, Comesaña completó una sólida actuación en la clasificación. En su debut superó al monegasco Romain Arneodo por 6-1 y 6-1, y luego eliminó al estadounidense Ethan Quinn, máximo favorito de la qualy, por 7-5 y 6-2.

En ese encuentro, el marplatense remontó un 2-5 en el primer set, salvó dos set points y mostró gran solidez con el servicio, alcanzando un 81% de efectividad con el primer saque.

Ubicado en el puesto 99 del ranking ATP desde este lunes, Comesaña accedió por primera vez al cuadro principal de Montecarlo en su segunda experiencia en la clasificación.

Además, el triunfo le permitió sumar 30 puntos clave en la carrera por ingresar directamente a Roland Garros, cuya lista de entrada se definirá con el ranking del 13 de abril.

Con una fuerte presencia albiceleste, el Masters 1000 de Montecarlo marca el inicio de una etapa clave de la temporada sobre polvo de ladrillo, con la mirada puesta en el segundo Grand Slam del año.