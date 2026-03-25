Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

El fenómeno de Peso Pluma no deja de crecer dentro de la música urbana. Con una presencia arrolladora y una carrera en ascenso, el artista -cuyo nombre real es Emilio Hassan- se convirtió en uno de los nombres más influyentes del momento.

Sin embargo, su reciente aparición en vivo volvió a ubicarlo en el centro de la conversación, aunque esta vez por un motivo ajeno a lo estrictamente musical.

El momento que encendió la polémica

Durante un concierto junto a Tito Double P, ambos artistas ofrecieron un show cargado de energía y movimientos poco convencionales. Pero hubo una escena puntual que rápidamente se viralizó.

En distintos videos difundidos en redes sociales, se observa a Peso Pluma inclinar su torso hacia el suelo y dejar caer los brazos durante varios segundos, en una postura que muchos usuarios consideraron extraña o fuera de lo habitual.

Teorías, redes y una reacción inmediata

Ese gesto fue suficiente para desatar una ola de especulaciones. Algunos internautas vincularon la escena con el supuesto consumo de sustancias ilícitas, mencionando incluso el fentanilo, una droga de alto riesgo.

Las comparaciones no tardaron en aparecer, alimentando una conversación digital que mezcló preocupación, críticas y también burlas. Comentarios como "Fento Pluma" o "Bien pedooooo" comenzaron a replicarse en distintas plataformas, reflejando el nivel de viralización del episodio.

Antecedentes y silencio del artista

Hasta el momento, Peso Pluma no realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido, lo que mantiene abiertas las interpretaciones. No es la primera vez que el cantante enfrenta rumores relacionados con posibles excesos.

En 2023, ya había circulado un video en el que se lo veía "consumiendo algo" sobre el escenario, lo que en su momento también generó repercusiones y debate.

Entre la preocupación y la viralización

Mientras el video continúa circulando y sumando reproducciones, el episodio vuelve a poner el foco en la exposición constante de las figuras públicas. Peso Pluma, uno de los artistas más influyentes de la actualidad, enfrenta una vez más el escrutinio de las redes.

Por ahora, el silencio del cantante alimenta la incertidumbre y deja abierta una pregunta que sigue resonando entre sus seguidores: qué fue lo que realmente ocurrió sobre el escenario.