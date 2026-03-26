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¡QUÉ MALA PATA!

Selección Argentina hoy: se lesionó Joaquín Panichelli y hay preocupación en el cuerpo técnico Albiceleste

El delantero cordobés, uno de los goleadores del torneo de Francia, sintió una molestia en una práctica distendida que realizó el elenco campeón del Mundo.

 El entrenamiento vespertino de la Selección Argentina de este jueves trajo una mala noticia: el delantero Joaquín Panichelli sufrió una molestia y deberá realizarse estudios para determinar el grado de su lesión, aunque en el cuerpo técnico Albiceleste hay mucha preocupación. 

 Si bien todavía se desconocen detalles de la lesión, el problema sería en una de sus rodillas. Ante esta situación, la mañana del viernes será clave para saber la gravedad de la molestia física que sintió el delantero de Racing de Estrasburgo y si estará en condiciones de sumar minutos en los amistosos ante Mauritania y Zambia.

 Ante esta situación, se podría truncar la oportunidad de evaluar al atacante cordobés, debido a su gran momento en la Ligue 1, certamen del cual es uno de sus goleadores con 16 conquistas.

 Ese gran nivel en el elenco Galo le valió la convocatoria y su debut con Argentina en el amistoso ante Angola, a fines de 2025. Ahora, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Scaloni lo volvió a citar pero, ahora, deberá esperar de qué trata su dolencia. 

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