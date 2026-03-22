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LA ROMPE

Antes de sumarse a la Selección Argentina, Panichelli marcó un doblete y es el goleador del torneo

Cuando Racing de Estrasburgo perdía de visitante, el DT de su equipo apeló al delantero cordobés que lo rescató de la derrota.

 Luego de haber sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Zambia y Mauritania, Joaquín Panichelli está en llamas y anotó un doblete para la agónica victoria de Racing de Estrasburgo por 3-2 en su visita a Nantes, en la que su compañero Valentín Barco fue titular. 

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 El delantero, de 23 años, fue suplente y el entrenador Gary O'Neil lo mandó a la cancha en el entretiempo, con el duelo 1-1. En el arranque del complemento, el local se puso en ventaja nuevamente pero Panichelli la rompió sobre el final y rescató a su equipo de la derrota. 

 A los 33 minutos, recibió un pase atrás de Gessime Yassine y sacó un bombazo para el 2 a 2 y, en el segundo minuto de descuento, el cordobés se encontró con la pelota en el área y sentenció el 3-2 definitivo.

 Con este doblete agónico, Joaquín Panichelli se trepó a la cima de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 16 conquistas, superando a Mason Greenwood, de Olympique Marsella, que quedó con 15, mientras que suena con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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