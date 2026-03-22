Antes de sumarse a la Selección Argentina, Panichelli marcó un doblete y es el goleador del torneo

Luego de haber sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Zambia y Mauritania, Joaquín Panichelli está en llamas y anotó un doblete para la agónica victoria de Racing de Estrasburgo por 3-2 en su visita a Nantes, en la que su compañero Valentín Barco fue titular.

Tottenham, con Cuti Romero como titular, perdió un duelo clave por no descender y está a un paso de perder su lugar en la Premier League

El delantero, de 23 años, fue suplente y el entrenador Gary O'Neil lo mandó a la cancha en el entretiempo, con el duelo 1-1. En el arranque del complemento, el local se puso en ventaja nuevamente pero Panichelli la rompió sobre el final y rescató a su equipo de la derrota.

%u26BD%uFE0F%uD83E%uDD2F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 EL GOLAZO DE JOAQUÍN PANICHELLI ANTE EL NANTES.pic.twitter.com/Gmj0SbU7cS March 22, 2026

A los 33 minutos, recibió un pase atrás de Gessime Yassine y sacó un bombazo para el 2 a 2 y, en el segundo minuto de descuento, el cordobés se encontró con la pelota en el área y sentenció el 3-2 definitivo.

¡JOAQUÍN NO TIENE FRENO! ¡PANICHELLI FIRMÓ SU DOBLETE, DIO VUELTA EL PARTIDO Y LE DIO LA VICTORIA 3-2 A ESTRASBURGO VS. NANTES!



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Con este doblete agónico, Joaquín Panichelli se trepó a la cima de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 16 conquistas, superando a Mason Greenwood, de Olympique Marsella, que quedó con 15, mientras que suena con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.