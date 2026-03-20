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La Selección Argentina se cruzará con Zambia en la previa al Mundial 2026: citaron a Mastantuono y Panichellli

En los meses previos a la Copa del Mundo y en el marco de la próxima fecha FIFA, el elenco Albiceleste se cruzará con dos equipos africanos.

Luego de la suspensión de La Finalissima entre la Selección Argentina y España, la AFA salió en la búsqueda de rivales para que el último campeón del Mundo tenga algo de rodaje en los meses previos al Mundial 2026. 

Luego de confirmarse el cruce con Mauritania para el 27 de marzo, por estas horas se determinó que el elenco Albiceleste se medirá con Zambia, cuatro días más tarde, desde las 20.15 y en La Bombonera. 

Las "Balas de Cobre" (tal como se conoce al elenco de Zambia) ocupan el lugar número 91° en el ranking FIFA, algunos puestos por encima de Mauritania (el primer rival). Ante la imposibilidad de enfrentarse al país centroamericano, el país sureño de África será el último rival de los dirigidos por Lionel Scaloni antes de la Copa del Mundo, donde defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

LAS DOS CONVOCATORIAS DE ÚLTIMO MOMENTO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

El entrenador argentino presentó una lista conformada por varios futbolistas del fútbol local: Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata); Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River); Leandro Paredes (Boca) y Gabriel Rojas (Racing). Además, a último momento, los atacantes Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli  se sumarán a la convocatoria Albiceleste.

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