Las contundentes frases de Claudio Chiqui Tapia sobre el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, palpitó el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala en la previa al Mundial 2026: "Porque queremos jugar".

Tapia, que estuvo en el centro de la polémica por la suspensión de La Finalissima frente a España, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que "Argentina merece despedirse en casa". Además, subrayó que "en la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar".

Porque queremos jugar, porque defendemos los colores, porque Argentina merece despedirse en casa.



En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar. https://t.co/EXQssPf3X4 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 17, 2026

Hace algunos días, Tapia había publicado un hilo en su cuenta de X, en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia Albiceleste en el marco de lo que fueron, a la postre, las fallidas negociaciones para el cotejo con La Furia.

Allí, Tapia aseguró la AFA sostuvo que el partido debía disputarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva y remarcó que la primera propuesta para jugar en Madrid no cumplía con ese criterio.

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El dirigente también confirmó que posteriormente surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Italia, el 27 de marzo, una sede que Argentina aceptó sin objeciones, aunque solicitó reprogramar el partido para el 31 de marzo. Según explicó en el citado posteo, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes, el partido quedó finalmente cancelado.

"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", expresó Tapia en sus redes sociales.