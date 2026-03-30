Damián Ayude fue lapidario con la dirigencia San Lorenzo tras su salida: "'No me la veía venir, me sorprendió''

Necesitaba hablar y descargar su bronca. Tras haber sido despedido de San Lorenzo por el presidente provisorio Sergio Costantino al día siguiente de la tremenda goleada recibida por Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, Damián Ayude optó por el silencio. Sin embargo, ahora eligió hablar y contar sus sensaciones.

"No me la veía venir, me sorprendió. Por ahí este semestre no se dio todo en cuanto esperábamos con los resultados, nosotros veníamos de cinco partidos sin perder", aseguró en una entrevista en el programa F90 por ESPN.

Y agregó: "Nos tocó perder con Defensa en un partido que no es habitual en nuestro fútbol, pero estábamos a tres puntos del segundo, que era Unión de Santa Fe, con expectativas de empezar la Copa Argentina en 48 horas y con expectativas de empezar la Copa Sudamericana, que fue algo que costó mucho clasificar".

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"Ahí es donde emerge el dolor, no tener esa posibilidad de jugar los dos torneos, que me parece que habíamos hecho mucho esfuerzo con los chicos para estar", continuó el ahora ex entrenador del Ciclón, que fue reemplazado por Gustavo Álvarez luego de un interinato de un partido de Alan Capobianco.

"ME SORPRENDIÓ MI SALIDA". Damián Ayude se refirió a su alejamiento de San Lorenzo.



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Ayude luego reveló detalles de cómo fue el momento en el que Costantino, junto a Pablo Barrientos, presidente del fútbol del club, le comunicaron que lo echaban: "Vino Sergio a las 9 y pico de la mañana, que eso también me dolió porque ya teníamos la práctica lista. Llegamos a las 7, no pasaba nada y empezamos a armar el entrenamiento con todo el cuerpo técnico. Llegaron un poquito más tarde de lo que tendrían que haber llegado", sostuvo.

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"No tuve mucho argumento. Me lo manifestó el presidente y no mucho más. Me hubiese gustado como entrenador esos argumentos para mejorar, si había algo que no había gustado, pero no tuve tanta devolución", agregó.

Además contó que Barrientos le dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de apartarlo del cargo. Cuando fue consultado sobre si la opinión de los hinchas en las redes sociales influyó en la determinación final de echarlo, respondió: "No lo sé, a cada uno le afecta diferente. Para liderar un proyecto siendo DT, presidente o conductor tenés que tener las cosas muy claras, convicción, amor por lo que haces y no dejarte influenciar por nada. Si yo agarro el teléfono tengo que poner 15 equipos distintos cada 2 minutos", declaró.

A su vez, aclaró que no le haría daño a la institución reclamando cobrar todos los meses que le quedaban de contrato, como se hizo trascender. Y explicó que de la parte legal de su desvinculación se está encargando su abogado.