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Martes, 16 de junio de 2026

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Crónica pisa fuerte en la Copa del Mundo: así es el centro de acreditaciones

El Mundial se vive por la pantalla de Crónica. Detalles de toda la cobertura desde Kansas, a horas del estreno del seleccionado nacional.

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Crónica es Mundial. Desde Kansas, "Rulo", el conductor de "Imbatibles" realiza la cobertura de todo lo que lo ocurre en Estados Unidos, ante la inminente presentación de la Selección argentina.

 De esta manera, el equipo periodístico de Crónica TV consolidó su despliegue internacional al visitar el centro de acreditaciones oficial de la Copa del Mundo, en lo que representa el epicentro logístico del torneo global. 

Así las cosas, los enviados especiales comenzaron la jornada hablando con turistas e hinchas que palpitan el encuentro entre Argentina y Argelia. 

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