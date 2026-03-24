El feroz cruce de Susana Roccasalvo y Marcela Tauro que sacudió la televisión: "La basura que vendieron..."

Además de los cruces y peleas de "Gran Hermano: Generación Dorada", la televisión sumó otro foco de conflicto que generó gran repercusión. En los últimos días, Susana Roccasalvo y Marcela Tauro quedaron en el centro de la escena tras un intenso enfrentamiento mediático.

Todo comenzó en la última emisión de "Infama" (América TV), donde Tauro y su panel analizaron supuestas tensiones entre los participantes de "MasterChef Celebrity". En ese contexto, se cuestionó la imagen de "familia unida" que se vendió durante meses en el reality, y se detallaron diferencias en la convivencia fuera de cámara. "Al final estaban todos separados", señalaron en el programa. También remarcaron ausencias y subgrupos en celebraciones recientes, como los cumpleaños de Emilia Attias y Momi Giardina.

La información, basada en interpretaciones del detrás de escena, provocó reacciones inmediatas en Roccasalvo, quien formó parte de la última edición del ciclo culinario de Telefe. Visiblemente molesta, decidió responder de manera directa y tajante desde su ciclo dominical, "Implacables" (El Nueve), sin medias tintas.

"A la gente de Jotax (productora de ‘Infama'), me voy a comunicar con ustedes mañana, porque yo les podría decir un montón de cosas que los haría ruborizar hoy, les haría bajar la cabeza", lanzó la conductora, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes y medios.

Susana Roccasalvo formó parte de la última edición de "MasterChef Celebrity". (Foto: Instagram/ @roccasalvosusana).

Luego enfatizó su postura: "Lo único que les digo es que, justamente como me compete a mí, toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de ‘MasterChef' es totalmente mentira". Además, agregó: "Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público. Es todo mentira. Nadie está peleado, todos nos llevamos muy bien".

El lunes siguiente, Tauro recogió el guante en "Intrusos" (América TV) y se mostró firme ante el conflicto. "Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony", expresó. También defendió el trabajo de su equipo: "Voy a defender a ‘Infama', a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos".

Susana Roccasalvo apuntó contra el equipo de "Infama", el programa conducido por Marcela Tauro. (Foto: Captura América TV).

La periodista fue contundente al referirse a Roccasalvo: "Nadie la nombró, quizás le molestó eso. Ella trabajó en MasterChef, pero las peleas eran entre sus compañeros", explicó. Y sumó: "'Basura' me parece mucho. Susana, empezamos juntas en televisión, creía llevarme bien con vos". Fue en ese momento que lanzó un comentario picante sobre el rating: "¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos?".

Tauro no se detuvo allí y sumó un análisis más crítico sobre el trato recibido: "Yo sentí una amenaza, si tenes que decir algo decilo, pero a mí no me vengas a amenazar. Me desilusionó, para mí tiene que pedir disculpas. Ya no la respeto más, sinceramente".

Marcela Tauro le respondió a Susana Roccasalvo. (Foto: Captura América TV).

De esta manera, entre desmentidas, acusaciones y tensiones, el cruce entre Roccasalvo y Tauro mantiene a la televisión pendiente de cada movimiento, y promete seguir sumando capítulos.