"TVR" tiene nueva conductora: la reconocida figura que destraba el regreso del ciclo en C5N

Con el año ya en marcha en los medios de comunicación, los cambios en la programación siguen dando que hablar. Entre nuevos ciclos que buscan su lugar y finales que sorprenden, el mapa de los multimedios se reconfigura a diario. En ese contexto, tras los recientes despidos que sacudieron a la radio, como los de Elizabeth "La Negra" Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio, ahora surge una novedad fuerte en la televisión: una reconocida actriz aparece como la elegida para ponerse al frente de "TVR", el clásico ciclo de C5N.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, Carolina Papaleo quedó firme para conducir "TVR" desde el sábado 4 de abril, acompañada por Juan Di Natale. De esta manera, el canal logra encaminar una definición que venía demorada y que generaba incertidumbre en torno al futuro del ciclo, que se anuncia desde hace semanas pero sin confirmaciones concretas en la conducción.

En distintos momentos surgieron alternativas de presentadoras que no prosperaron y negociaciones que no llegaron a buen puerto, lo que estiró los tiempos y puso en duda incluso la fecha de estreno. En ese escenario, la elección de una figura con trayectoria como lo es la hija de Irma Roy y Osvaldo Papaleo busca darle estabilidad al proyecto y asegurar el regreso del ciclo en el corto plazo.

En paralelo, la actriz continúa con otros compromisos laborales. Seguirá al frente de la obra teatral "Doradas" hasta fines de mayo y se prepara para un evento especial: "La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes", que se realizará el jueves 16 de abril en el Teatro Nacional Cervantes. La recaudación del evento estará destinada a obras en el edificio del histórico teatro, en una iniciativa que combina cultura y colaboración mientras Papaleo suma este nuevo desafío en televisión.