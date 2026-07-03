"La verdad es el único instrumento para destrabar el dolor": la reflexión del psicólogo Gabriel Rolón

"La verdad es el único instrumento para destrabar el dolor", es una de las frases más destacadas del psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón. Esta aborda un fuerte vínculo entre las mentiras y las dificultades para solucionar los problemas que afrontan en la vida cotidiana.

Cuál es el origen de esta frase

Esta frase quedó inmortalizada por el psicoanalista argentino dentro del prólogo de su primer libro denominado "Historias de diván" (2007), en el que se aborda el compromiso que tienen el analista y su paciente dentro de las sesiones de terapia.

Se trata de un compilado de relatos que se basan en historias reales que tuvieron su origen dentro de las sesiones, donde se concluye que las verdades a medias suelen ser un gran problema para terminar de sanar las heridas.

Qué significa la frase de Gabriel Rolón

"La verdad es el único instrumento para destrabar el dolor" apunta a que las personas deben asumir las verdades inconscientes para que se pueda romper un estancamiento emocional en el que se ubican para poder sanar una herida.

Según el especialista, faltar a la verdad puede producir un padecimiento prolongado que comienza cuando las personas se aferran a mentiras o ilusiones con el objetivo de eludir situaciones complejas y evitar enfrentar realidades incómodas.

Quién es Gabriel Rolón

Gabriel Rolón es un psicoanalista y escritor argentino, que se formó como licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En los últimos años, tomó una fuerte trascendencia pública al popularizar la psicología clínica y el psicoanálisis.

Además de lanzar libros especializados, brindó conferencias, participó en obras de teatro e integró programas de radio y televisión. Su obra más vendida fue "Historias de diván" con más de 300 mil ejemplares.



