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Viernes, 26 de junio de 2026

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"Me cortaron las piernas": la dura reflexión de Diego Maradona en su último partido con la Selección Argentina

A 32 años de la abrupta despedida de Maradona de la Selección Argentina. Conocé el significado de una de las frases que más marcaron su carrera.

SGorostiaga
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Diego Armando Maradona no se pudo despedir de la Selección Argentina de la forma que hubiese deseado debido a que, en pleno Mundial de 1994, fue seleccionado para un control antidoping que dio positivo. Esto provocó una suspensión del capitán del equipo en plena competencia.

De aquel fatídico encuentro entre Argentina y Nigeria se cumplieron 32 años, así como de una de las reflexiones más profundas del "10": "Me cortaron las piernas", fue la frase que pronunció luego de la suspensión y quedó en la retina de todos los amantes del fútbol.

Cuál es el origen de esta frase de Maradona

El 25 de junio de 1994 se disputó el encuentro entre Argentina y Nigeria, correspondiente al cierre de la fase de grupos del mundial que se disputaba en Estados Unidos.

Un mundial, además, que marcaba el regreso del astro argentino tras la clasificación mediante un repechaje ante Australia.

Maradona quedó afuera del Mundial de 1994 por doping positivo.
Maradona quedó afuera del Mundial de 1994 por doping positivo.

Maradona llegaba con 33 años y una gran forma física al torneo internacional que se disputó en suelo norteamericano. Sin embargo, el doping positivo por efedrina cortó rápidamente la competencia para el capitán del combinado nacional.

¿Qué significa la frase "Me cortaron las piernas"?

"Me cortaron las piernas" fue una de las frases "maradonianas" más significativas para aquellos que seguían su trayectoria profesional. Apuntaba contra el sentimiento de quedarse afuera de la competencia.

Esta metáfora también hacía alusión a que sin las piernas no podía jugar al fútbol, y que con esta medida lo dejaban sin la posibilidad de hacer lo que mejor le hacía a su salud. 

Maradona siempre sostuvo que fue un castigo injusto y solicitó a la FIFA que revea la medida, ya que, según sus palabras, no había tomado ninguna sustancia.

Quién fue Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona fue uno de los futbolistas más influyentes de la historia. Dejó su huella imborrable en la selección nacional al consagrarse en el Mundial de México 1986 con el mejor gol ante Inglaterra en los cuartos de final.

Además del "gol del siglo", quedó en la retina de todos los futboleros "la mano de Dios" con la que abrió ese encuentro. Su despedida de la Selección fue en pleno Mundial de 1994.

A pesar de esto, escribió un nuevo capítulo con el combinado albiceleste al convertirse en el director técnico durante la disputa del Mundial 2010, que se llevó a cabo en Sudáfrica. Allí quedó eliminado en cuartos de final frente a Alemania.

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