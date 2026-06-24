"A cada chancho le llega su San Martín": cuál es el significado de este refrán que se convirtió en uno de los más populares de Argentina

El dialecto que se maneja en la región rioplatense fue construido en gran parte por refranes que tomaron una fuerte popularidad con el correr de los años.

Si bien en la actualidad muchos no se utilizan, quedaron en la sociedad como frases célebres de Argentina. Uno de los ejemplos es "a cada chancho le llega su San Martín".

Este refrán apunta a que todas las acciones terminan siendo juzgadas, pudiendo ser considerado como el equivalente al karma. Además, hace referencia a que es muy difícil escapar de lo que está predestinado para alguien.

Cuál es el origen del refrán

El refrán "a cada chancho le llega su San Martín" nació como consecuencia de una antigua costumbre europea: matar cerdos para abastecerse de carne durante la temporada de invierno.

Los cerdos eran asesinados en la festividad de San Martín de Tours, lo que dio origen a este refrán.

Esta acción se realizaba comúnmente el 11 de noviembre, fecha en la que la iglesia celebra la festividad de San Martín de Tours, y con el correr de los años se resignificó para convertirse en uno de los dichos más populares.

¿Qué significa este refrán?

"A cada chancho le llega su San Martín" es una de las frases más utilizadas en Argentina para expresar que las personas tarde o temprano deberán "pagar" por las acciones que cometieron.

La expresión asevera que nadie queda impune en la vida y que en algún momento se recibe una consecuencia por haber obrado mal. El lema original detalla que, sin importar cuánto vivió o engordó el animal, al llegar esa fecha, su destino final se cumple.