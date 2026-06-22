"Cocodrilo que duerme es cartera": el origen de uno de los refranes populares más utilizados en Argentina

Los refranes en Argentina se convirtieron en uno de los modos más prácticos de comunicarse para dejar una enseñanza o para darle pie a una reflexión. Y a pesar de que con el correr de los años estas frases fueron perdiendo la fuerza que tenían, algunas opciones se mantienen muy vigentes, como el caso de "cocodrilo que duerme es cartera".

Este enunciado tiene como objetivo apuntar hacia las consecuencias que pueden tener las personas en caso de no aprovechar los momentos más adecuados para realizar algunas acciones específicas.

Cuál es el origen de este refrán argentino

Se trata de una exclamación oral y netamente popular en la que se buscaba desde el humor a la necesidad que tienen las personas de no distraerse ni bajar la guardia en la vida cotidiana.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que esta frase nació desde Argentina, y se expandió hacia varios países de Latinoamérica, como una variación del clásico refrán "camarón que se duerme se lo lleva la corriente".

Qué significa el refrán "cocodrilo que se duerme es cartera"

"Cocodrilo que se duerme es cartera" hace alusión de cómo una persona que se deja estar o se desconcentra puede ser sobrepasado por alguien que busque sacar provecho ante esta situación.

Al utilizar en esta metáfora a un cocodrilo como protagonista, que es uno de los animales más fuertes y peligrosos, se puede intuir que cualquier persona puede estar afectada por estas situaciones ante los descuidos.



