"Los pueblos que olvidan sus derechos echan sobre sí mismos el peso de las cadenas", Simón Bolívar

"Los pueblos que olvidan sus derechos echan sobre sí mismos el peso de las cadenas" es una de las frases atribuidas al político y militar venezolano Simón Bolívar, que fue clave en los procesos independentistas de varios países sudamericanos.

Esta exclamación hace alusión al peligro que representaría para los países que se provoque una pérdida de autonomía debido a la poca participación ciudadana y la falta de memoria histórica en momentos específicos.

Cuál es el origen de esta frase

Esta frase fue adjudicada a Simón Bolívar, centrándose en sus pensamientos sobre la libertad y la conciencia ciudadana. Sin embargo, no se determinó históricamente una fecha específica en la que haya expresado esta idea.

Simón Bolívar fue una de las personalidades más influyentes de Latinoamérica.

¿Qué significa esta frase?

"Los pueblos que olvidan sus derechos echan sobre sí mismos el peso de las cadenas" tiene como objetivo mantener presentes las luchas que se dieron en el pasado para poder valorar los derechos adquiridos y la soberanía.

Además, esta reflexión enfatiza el rol que cumplen las personas en la defensa de los derechos para evitar que se provoquen situaciones que puedan ser consideradas como retrocesos políticos o sociales.

Quién fue Simón Bolívar

Simón Bolívar fue uno de los líderes revolucionarios más influyentes de América del Sur debido a que se convirtió en una de las personalidades más destacadas en la liberación de Bolivia y Gran Colombia, que estuvo compuesta por países como Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela.

Se desempeñó como presidente de la Gran Colombia desde 1819 hasta su renuncia definitiva en mayo de 1830. De forma simultánea, fue proclamado como el primer presidente de Bolivia en 1825 durante cuatro meses y medio; y como Jefe Supremo y dictador militar en Perú entre 1824 y 1827. Falleció en diciembre de 1830.