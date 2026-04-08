Diego Maradona, inigualable: el de "La mano de Dios" y "El gol del siglo" a los ingleses

Con la Guerra de Malvinas aún fresca, ya que habían pasado 4 años, Argentina debía enfrentar a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 86. Y el 22 de junio pasó a la historia, no sólo por el triunfo 2-1 sino por la obra cumbre de Maradona. La tarde en el Azteca en la que hizo el Gol del Siglo eludiendo a todos los ingleses que se le cruzaban por el camino y que incluye el relato de Víctor Hugo Morales, con el "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?. Y unos minutos antes, la "Mano de Díos", para anotar el primer gol con un golpe de puño (viveza criolla, se le dice en nuestros barrios), que aunque podamos analizar que "está mal", lo seguimos disfrutando.

No pretendemos en estas líneas hacer un análisis del partido. Simplemente recordar lo que hizo Diego, el contexto del partido y lo que dijo el 10, relacionando todo con lo ocurrido en Malvinas.

"Si bien nosotros decíamos, antes del partido, que el fútbol no tenía nada que ver con la Guerra de Malvinas, sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos allá, que los habían matado como a pajaritos... Era como ganarle a un país, no a un equipo de fútbol. Y esto era una revancha, era como recuperar algo de las Malvinas. Estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos y a los sobrevivientes...", contó Maradona en distintas entrevistas, sin poder ocultar la emoción.

"Públicamente se declaraba que las cosas no se mezclaban, pero era mentira. Porque inconscientemente lo teníamos bien presente. Era más que dejar afuera de la Copa a los ingleses. Nosotros hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo que había sucedido. Yo sé que es una locura, pero así lo sentíamos y era más fuerte que nosotros", agregó.

Y también dejó sus definiciones sobre los goles, bien a lo Diego: "Los dos goles tuvieron mucha trascendencia, es verdad. El primero fue como robarle la cartera a un inglés... El segundo tapó todo. Soy un tipo normal, que por hacerle un golazo a Inglaterra en un Mundial se me reconoce. Porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo".

Los dos goles fueron al comienzo del segundo tiempo. El primero, cuando salta con Peter Shilton, la Mano de Dios envió la pelota a la red. Y luego recibió el pase del Negro Enrique, eludió a Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y Shilton para estampar el 2-0 y correr con la boca llena de gol y el puño apretado para festejarlo.

Eternamente ¡Gracias Diego!. Nunca nos olvidaremos de ese día, de ese partido, de esos goles (dentro de poco se cumplirán 40 años) y de todo lo que hiciste con la celeste y blanca.



