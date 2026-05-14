"Lo dejo a tu criterio": la histórica frase de Karina Jelinek que se convirtió en una marca

"Lo dejo a tu criterio" fue una de las frases más resonantes de la historia de la televisión argentina luego de que Karina Jelinek la utilizara como un recurso para zafar de una pregunta incómoda en medio de una entrevista.

La popularidad que alcanzó la frase de la modelo asombró a propios y extraños, debido a que fue utilizada en las conversaciones cotidianas, se realizó merchandising o la adoptaron grandes figuras del espectáculo como Susana Giménez.

¿En qué contexto surgió esta frase?

Una joven Karina Jelinek era constantemente consultada en sus participaciones televisivas por su situación sentimental y, como para tratar de salir del momento incómodo, optó por pronunciar esa frase.

La protagonista de esta historia recordó que eran preguntas "muy incómodas de mi vida privada, cosas muy íntimas", y luego de ponerse colorada lanzó "lo dejo a tu criterio". Además, sostuvo que "te saca del apuro cuando no sabes qué decir" y que tomó la decisión de registrarla para que se convierta en una marca.

La modelo registró la frase "lo dejo a tu criterio"

El significado de la frase

Esta icónica frase de Karina Jelinek significa que la persona que consultan sobre un tema específico debe pensar ella en cuál puede ser la respuesta más atinada, teniendo en cuenta lo que conoce sobre esta situación.

Es un latiguillo ideal para los que buscan resolver un momento incómodo, pero sin llegar a una confrontación, acudiendo a la simpatía.

Quién es Karina Jelinek

Karina Jelinek es una actriz, modelo y vedette que desde muy joven es parte de los medios de comunicación, a los 19 años se mudó a Buenos Aires para consolidar su carrera tras haber ganado concursos de belleza en Córdoba.

Protagonizó películas, series de televisión y tuvo participaciones especiales en programas televisivos; sin embargo, el mayor reconocimiento de su carrera fue haber pronunciado la frase que quedó en la posteridad.