"Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos": Julio Cortázar y la historia detrás de la memorable frase

Julio Cortázar fue uno de los autores más influyentes de la literatura argentina y latinoamericana, reconocido por su estilo innovador-rupturista. En su obra Rayuela aparece una de sus frases más recordadas: "Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos".

Su carga romántica lo convirtió en uno de los pasajes más populares del escritor por la idea que propone. El texto transmite una mirada profunda sobre el amor y los encuentros, una reflexión que todavía hoy interpela y despierta algo en quien lo lee y lo piensa.

El sentido apunta a que no todas las historias de amor nacen de una búsqueda consciente, sino que muchas veces aparecen de manera inesperada, casi como algo inevitable y con un impacto que puede transformar profundamente a quienes las viven.

En esa idea, el autor se aleja de la noción del amor como una decisión sola y completamente racional.

El origen de la famosa frase de Julio Cortázar

La idea aparece en Rayuela (1963), una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Ahí se sigue la historia de Horacio Oliveira, que en París reflexiona sobre su vínculo con La Maga.

Lo que se ve en ese vínculo es una dinámica sin planificación previa. No hay decisiones que ordenen el camino de la relación, sino episodios que se encadenan casi de manera casual.

La frase aparece en Rayuela y condensa la idea de encuentros que no se buscan, pero que igual terminan ocurriendo (Archivo).

A lo largo de la novela, Cortázar propone pensar los vínculos desde otro lugar: no como algo completamente controlable o racional, sino como una combinación de azar, coincidencias y una suerte de destino difuso.

"Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos". Es en este marco que aparece la frase: la sensación de que ciertas personas llegan a la vida sin ser buscadas, sin un motivo claro, simplemente porque se da el encuentro.

¿Por qué la cita de Cortázar no pierde vigencia?

La importancia de esta frase y el motivo de que siga impactando se explica por la forma en que Rayuela propone mirar las relaciones humanas. En la obra de Cortázar, los vínculos no aparecen como el resultado de decisiones frías o planificadas, sino como hechos que irrumpen y terminan cambiando el curso de las personas.

Esa perspectiva sigue teniendo peso en la actualidad porque dialoga con una manera contemporánea de vincularse, atravesada por la velocidad, la elección permanente y cierta tendencia a anticipar todo.

En ese contraste, vuelve a cobrar sentido la idea de los encuentros no programados. Una lectura que invita a pensar los lazos desde un lugar menos rígido, donde lo inesperado también tiene un rol central.

Aun en un presente dominado por la tecnología y las interacciones mediadas por pantallas, esa reflexión conserva fuerza, justamente porque recuerda que no todo puede explicarse ni controlarse de antemano.

Rayuela forma parte del llamado "boom latinoamericano" y se consolidó como una pieza clave dentro de la literatura en español. El autor falleció en 1984, a los 69 años, en París, ciudad donde pasó gran parte de su vida.

Julio Cortázar fue un escritor argentino considerado una de las figuras más importantes de la literatura en español del siglo XX (Archivo).

La novela se aleja por completo de una narración tradicional. Más que un relato con inicio, desarrollo y cierre ordenados, propone una estructura abierta que rompe con las formas clásicas de leer una historia.

En ese sentido, puede pensarse tanto por lo que cuenta como por la manera en que invita a leerla. No se trata de una lectura lineal, sino de una experiencia en la que el lector debe intervenir activamente.

La propuesta va más allá del argumento: plantea un recorrido introspectivo y filosófico que transforma a quien lee en parte del propio relato, obligándolo a tomar decisiones sobre cómo avanzar en el texto.