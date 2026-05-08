Meryl Streep: "El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente"

Con el estreno de su nueva película en cines, Meryl Streep volvió a ganar titulares en los medios y a ser mencionada en redes sociales. En ese marco, resurgió una frase que se le atribuye y que genera debate: "El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente".

La actriz estadounidense es, desde hace años, una voz activa en distintas cuestiones sociales y políticas, por lo que esta declaración trasciende el mundo del espectáculo y se instala en una discusión más grande sobre la naturaleza humana y los liderazgos.

A diferencia de la idea más extendida de que el poder cambia a las personas, la artista plantea una mirada distinta: lo entiende más como un "reflector" que ilumina lo que ya estaba ahí, que lo pone al descubierto.

En otras palabras, cuando alguien llega a ocupar espacios de influencia, ya sea en la política, en empresas o incluso en situaciones de la vida cotidiana, no se transforma en otra persona, sino que sus rasgos previos suelen quedar más expuestos.

Desde este enfoque, el acceso al poder no implica un cambio de identidad, sino una especie de amplificación de conductas, decisiones y formas de actuar que ya formaban parte de cada individuo.

Lo que se pone en juego no es tanto la aparición de una nueva "personalidad", sino la visibilidad de características que antes podían pasar más desapercibidas.

El debate detrás de la frase de Meryl Streep sobre el poder





La actriz, reconocida tanto por su extensa trayectoria en el cine como por sus intervenciones en galas y premiaciones, aprovechó en varias ocasiones su exposición pública para dejar reflexiones sobre valores, responsabilidad y el rol de las figuras de poder.

En ese marco, la frase se entiende como parte de una conversación más amplia sobre ética y liderazgo, y muchos la interpretan como un señalamiento indirecto hacia quienes, al llegar a lugares de influencia, muestran comportamientos cuestionables.

La frase que se le atribuye a Meryl Streep habla sobre cómo el poder deja en evidencia la verdadera forma de ser de las personas (Archivo).

Distintos especialistas en comportamiento organizacional señalan que el poder suele reducir ciertos filtros sociales. Al sentirse menos expuestas a consecuencias inmediatas, las personas tienden a mostrar con más claridad su forma de ser.

Esto puede verse en distintos ejemplos: alguien con una personalidad empática puede reforzar actitudes más solidarias cuando tiene autoridad, mientras que una persona con rasgos más dominantes podría acentuar ese costado.

Desde la filosofía clásica hasta la psicología contemporánea, la relación entre poder y conducta fue ampliamente estudiada. En general, se retoma la idea de que las situaciones de poder no crean una nueva personalidad, sino que dejan ver lo que ya estaba presente.

En ese sentido, la reflexión también abre la puerta a pensar cómo se eligen los liderazgos. Si el poder tiende a amplificar lo existente, cobra importancia observar con atención las acciones previas, las decisiones y los valores de quienes aspiran a ocupar cargos de responsabilidad.

¿Quién es Meryl Streep?





Mary Louise Streep, mejor conocida como "Meryl", es una de las actrices más famosas y versátiles del cine contemporáneo. Nació en Nueva Jersey en 1949, se formó en la Universidad de Vassar y en la Escuela de Drama de Yale, donde consolidó una base sólida para desarrollar una técnica interpretativa reconocida a nivel mundial.

Desde sus primeros trabajos en la década de 1970, logró destacarse en Hollywood por su capacidad para adaptarse a personajes muy distintos entre sí, dominando acentos, registros y estilos con gran naturalidad.

Meryl Streep en El diablo viste a la moda 2.

Acumula más de veinte nominaciones al Premio Óscar y tres estatuillas ganadas por sus actuaciones en "Kramer vs. Kramer", "La decisión de Sophie" y "La dama de hierro". Su filmografía combina dramas intensos con comedias populares, con títulos como "El diablo viste a la moda" o "Mamma Mia!", que la acercaron a públicos muy diversos.

Más allá de los premios, Streep es valorada por la profundidad con la que construye sus personajes, a los que suele dotar de complejidad emocional y realismo.

Hoy, su trayectoria se extiende también a la televisión y al teatro, con múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos premios Emmy y Globos de Oro. Su nombre y carrera marcaron a varias generaciones de actores y actrices.