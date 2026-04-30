Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 30 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
FILOSOFÍA

"La esperanza es el sueño del hombre despierto", Aristóteles

Se trata de una reflexión que apunta a cómo las personas afrontan sus deseos en su vida cotidiana.

SGorostiaga

"La esperanza es el sueño del hombre despierto", es una de las reflexiones aristotélicas más profundas en lo que respecta a la filosofía clásica, el rol de las personas y cómo actúa la esperanza como una fuerza activa.

Aristóteles consideraba que la búsqueda de la felicidad es el fin último, como una de sus máximas que fue citada a lo largo de la historia por la capacidad que tenía para motivar a las personas a no quedarse quietas.

Aristóteles fue discípulo de Platón.
Aristóteles fue discípulo de Platón.

Quién fue Aristóteles y cómo impactó a la filosofía

Aristóteles fue uno de los filósofos y pensadores más importantes de la historia. Nació en el año 384 a. C. en Estagira, Macedonia (Antigua Grecia). Se convirtió en uno de los discípulos que tuvo Platón y se desempeñó como maestro de Alejandro Magno.

Fue el fundador del Liceo en Atenas, un centro de investigación y escuela filosófica, y lo han considerado como el primer gran empirista a lo largo de la historia. Aristóteles consideraba que el conocimiento comenzaba en la observación y no en lo abstracto como sus antecesores.

Aristóteles fue el primer gran empirista de la historia.
Aristóteles fue el primer gran empirista de la historia.

Sus enseñanzas establecieron las bases de la lógica, la biología, la política y la ética, enfocándose en el punto empírico, e influyeron profundamente en la filosofía de Europa durante varios siglos.

¿Qué había querido decir con esa frase?

"La esperanza es el sueño del hombre despierto" marcó a fuego a la sociedad occidental porque no plantea a la esperanza como una ilusión pasiva, sino como una fuerza activa y consciente.

Aristóteles apunta a que las personas se "despierten", es decir, que sean activas y persigan los sueños y las metas que establecieron a corto y mediano plazo, de una forma concreta y con determinación para poder lograr lo que desean.

Esta nota habla de:
1
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

2
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

3
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Frases célebres