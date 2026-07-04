Fuerte cruce entre Mauro Icardi y Yanina Latorre: "No te quiere ningún jugador..."

Mauro Icardi y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que la conductora difundiera información sobre una supuesta crisis del futbolista con la "China" Suárez. La dura respuesta del delantero desató una escalada de acusaciones cruzadas.

La situación fue analizada en El Run Run del Espectáculo por Diana Zurco, donde se repasó el origen del conflicto que estalló esta semana. Ahí se señaló que se trata de una disputa que ya arrastra varios episodios previos entre las partes.

"Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda", había escrito Icardi en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la periodista generada con Inteligencia Artificial (IA), en la que aparecía caracterizada como payaso.

Ese mensaje generó una fuerte reacción de Latorre, quien respondió al aire en su programa de televisión. "Es la segunda vez que me tratas de cornuda... Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo; yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda", manifestó.

Más adelante, la conductora aseguró que prefiere ser reconocida por sus opiniones antes que "pasar a la historia como el jugador con menos códigos en la historia del fútbol". En ese marco, lanzó duras críticas contra el futbolista: "No te quiere ningún jugador. Tenías un amigo, que era Maxi López. Te daba de comer en la casa, te recibía los fines de semana y te casaste con la mujer".

Por último, Latorre agregó que existe un "karma" en la historia personal de Icardi, al recordar que Wanda Nara, con quien el jugador había "traicionado" a López, luego estuvo en pareja con Keita Baldé, excompañero suyo en el Inter de Milán.

En El Run Run, los panelistas también analizaron el conflicto entre Icardi y Latorre. Uno de los que dio su opinión fue el abogado Pablo Gómez de Olivera, quien se refirió a los límites de las críticas en los medios. "Si recibís agresiones y agresiones, y te pagan con la misma moneda, no sos tan agresivo", sostuvo.

Por su parte, la señorita Lee cuestionó la publicación realizada por el futbolista con una imagen generada por Inteligencia Artificial. Afirmó que la representación de Yanina Latorre como payaso le pareció "infantil, burlón, no creativo y sin contenido".

El cruce entre Icardi y Latorre fue tema de debate en El Run Run del Espectáculo.

Durante el programa también repasaron un móvil en el que Latorre volvió a responderle al delantero. Ahí lo definió como "un pobre tipo que se dedica a insultar mujeres" y agregó que "evidentemente es un pibe que no tiene nada que hacer", en referencia a los comentarios que le dedicó en redes sociales y a los videos que publica en Instagram.

Por último, Zurco explicó cómo se originaron los rumores sobre una supuesta crisis entre Icardi y Suárez. Según relató, todo empezó en un boliche, donde el futbolista habría intercambiado miradas y gestos de coqueteo con una joven en el sector VIP. Esa situación, aseguró, habría provocado la reacción de Suárez.