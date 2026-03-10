La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrá su broche de oro tras el Mundial: los motivos

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sigue sumando capítulos que parecen sacados de una película. La pareja, que se convirtió en una de las más sólidas y mediáticas del planeta, atraviesa un año clave donde el fútbol y la vida personal se van a cruzar de manera definitiva. Tras años de convivencia y una familia consolidada, están esperando una fecha especifica para dar el "sí" este 2026.

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrá su broche de oro tras el Mundial

Todo comenzó en Madrid, allá por el 2016. En ese momento, Georgina Rodríguez trabajaba como vendedora en un local de Gucci y su vida era la de cualquier joven trabajadora. Fue ahí donde cruzó miradas por primera vez con Cristiano Ronaldo, quien entró al local siendo la estrella absoluta del Real Madrid. La conexión fue inmediata y, desde ese encuentro casual, no se separaron más, iniciando un camino de ensueño que los llevó a recorrer el mundo juntos.

Georgina Rodríguez recordó en su serie documental ese momento que le cambió la vida para siempre: "Fue un flechazo. La primera vez que nos vimos fue en la tienda de Gucci donde yo trabajaba y el destino nos unió ahí. Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando delante de él, pero se encendió una chispa". Con los años, ella dejó de ser "la novia de" para transformarse en una empresaria e influencer con millones de seguidores propios.

La boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez finalmente tiene fecha tentativa para septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo, por su parte, también habló sobre el vínculo que los une y los planes que tienen a futuro: "Georgina es la mujer de mi vida. Es la madre de mis hijos y la persona que me apoya en todo. Estoy completamente enamorado y sé que nos casaremos. Es algo que está en nuestros planes y que sucederá en el momento adecuado". El compromiso ya es un hecho, especialmente tras conocerse el detalle del anillo de diamantes valuado en 6 millones de dólares que el futbolista le regaló.

La boda finalmente tiene fecha tentativa para septiembre de 2026, ya que decidieron esperar a que termine el Mundial para dar ese paso. El evento deportivo marcará el cierre de una etapa profesional para el astro portugués y el inicio de una nueva vida matrimonial para la pareja. Así, Cristiano y Georgina sellarán una unión que ya cuenta con cinco hijos y una vida de lujos que no para de crecer.



