"Dibu" Martínez está en la mira de un gigante europeo: cuándo podría dejar el Aston Villa

A esta altura del calendario apenas faltan 87 días para el Mundial 2026 de la FIFA que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá, y una noticia de última hora sacudió al ambiente del fútbol europeo con Emiliano Martínez como principal protagonista.

El arquero de la Argentina podría dejar el Astron Villa antes o incluso después de disputar la cita mundialista.

El presente del Dibu en Aston Villa

No caben dudas de la importancia de Martínez en el Aston Villa. Desde su llegada, el arquero campeón del mundo se convirtió en una pieza clave del equipo y uno de los líderes del vestuario.

Sin embargo, su continuidad en Birmingham ya estuvo en duda en el último mercado de pases. Todo indicaba que podía pasar al Manchester United, pero finalmente el club optó por apostar por el joven arquero belga Senne Lammens, lo que terminó frenando la operación.

Juventus sigue de cerca su situación

Según informó el diario italiano Tuttosport, la Juventus FC sigue muy de cerca la situación del arquero argentino.

El conjunto italiano busca reforzar su plantel para dar un salto de calidad en Europa, con el objetivo de volver a competir por la Serie A y tener protagonismo en la UEFA Champions League. En ese contexto, Martínez aparece como una de las opciones más atractivas para ocupar el arco.

El Mundial 2026, un factor clave

La cercanía del Mundial 2026 también podría influir en el futuro del arquero. Como suele ocurrir en estos casos, un gran rendimiento en la Copa del Mundo puede multiplicar el interés de los grandes clubes europeos.

Además, Martínez formará parte de una selección argentina que llega como una de las candidatas al título, lo que podría aumentar aún más su cotización en el mercado.

El problema del arco en Juventus

En la Juventus también hay dudas bajo los tres palos. El entrenador Luciano Spalletti decidió prescindir de Michele Di Gregorio tras una serie de errores recientes.

Actualmente, el arco del equipo lo ocupa Mattia Perin, aunque sin demasiadas garantías de continuidad. Incluso, no se descarta que alguno de los dos arqueros abandone el club en el próximo mercado.

Carnesecchi, la otra opción

La Vecchia Signora también analizó la posibilidad de fichar a Marco Carnesecchi, actual arquero de Atalanta. Sin embargo, las pretensiones económicas del club de Bérgamo son consideradas demasiado altas.

En ese contexto, la opción de Emiliano Martínez gana fuerza, sobre todo por la buena relación institucional entre Aston Villa y Juventus, un factor que podría facilitar las negociaciones.