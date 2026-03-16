Sorpresa: La Confederación Asiática confirmó que Irán no se baja del Mundial 2026

No se baja. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) aseguró que Irán jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el secretario general del organismo, Windsor John, confirmara que no existe ninguna notificación oficial sobre un posible retiro del equipo asiático del torneo.

Durante una conferencia en Kuala Lumpur, el directivo de la AFC explicó que, hasta el momento, la federación iraní ha reiterado su intención de disputar el Mundial, pese a las dudas generadas por el contexto internacional y subrayó que la decisión final sobre la presencia del equipo corresponde exclusivamente a la federación nacional.

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El dirigente también reconoció que el escenario es complejo debido al contexto geopolítico, pero insistió en que el organismo continental no ha recibido ninguna comunicación oficial que indique una retirada. Según explicó, Irán es miembro pleno de la confederación y, tras haber obtenido su clasificación en el proceso eliminatorio asiático, mantiene su lugar en el torneo.

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De mantenerse el escenario actual, Irán disputará la fase de grupos del Mundial 2026 íntegramente en Estados Unidos. El calendario contempla su debut el 16 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California, seguido por el duelo del 21 de junio contra Bélgica en la misma sede, antes de cerrar su participación de grupo el 27 de junio frente a Egipto en Seattle.



